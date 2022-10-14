FOX Tv'nin İyilik dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İyilik dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. İyilik dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, İyilik dizisi oyuncuları kimler? İyilik dizisi başrol oyuncuları kim? İyilik oyuncu isimleri ne? İşte detaylar...

Başrolünde İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Hatice Şendil'in yer aldığı İyilik dizisi FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İyilik dizisinin oyuncu kadrosu merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. İyilik dizisinde rol alan oyuncular aratılan konular arasında yer alıyor. İyilik dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, İyilik dizisi oyuncuları kimler? İyilik dizisi başrol oyuncuları kim? İyilik oyuncu isimleri ne? Detaylar haberimizde...

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın ( Hatice Şendil ) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK DİSİZİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

İyilik dizisinin oyuncu kadrosu şöyle: Hatice Şendil, İsmail Demirci, Perihan Savaş, Sera Kutlubey