İyilik dizisi oyuncuları isimleri ne? İyilik dizisi oyuncuları gerçek isimleri, başrol oyuncuları kim? İyilik dizisi oyuncu kadrosu! - Haberler

İyilik oyuncuları kim? FOXTV'nin yeni başlayan dizisi İyilik için izleyiciler, İyilikkonusu ne, oyuncuları kimler? İyilik uyarlama mı? İyilik dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? araştırması yapıyor. Sevilen dizi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, İyilik oyuncuları kimlerdir? İyilik konusu nedir? İşte detaylar...

İYİLİK DİZİSİ OYUNCULARI

Hatice Şendil - Neslihan

İsmail Demirci - Rafet

Sera Kutlubey - Damla

Perihan Savaş - Şahika

Mina Akdin - Nehir

Umut Kaplıca - Batu

Sefa Tantoğlu - Balkan

Pelinsu Karayel - Ayşıl

Elif Gizem Aykut

İlayda Aydın

Erdem Akakçe - Necati

Çiçek Acar

Mehmet Aykaç - Sinan

Doruk Sarıduman

Gülin Ermiş

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

Sera Kutlubey 19 Nisan 1994 Ankara doğumlu Türk oyuncudur. Daha önce Zalim İstanbul (2019), Isimsizler (2017) ve Kehribar (2016) dizilerinde rol alan güzel oyuncu, şu anda FOX TV'de yayınlanan İyilik dizisinde rol almaktadır. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Sera Kutlubey, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk dersleri almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Kehribar dizisi ile yaşamıştır. Daha sonra Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır.

HATİCE ŞENDİL KİMDİR?

Hatice Şendil 2 Ağustos 1983, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur.

Hatice Şendil, 2 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi İstanbullu babası Antalyalı olan Hatice Şendil, Antalya'da büyüdü. 2 kız kardeşi vardır.Üniversite eğitimini işletme üzerine aldı.

2001 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasına katıldı ve 3.oldu. Ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması (Miss Europe) adlı yarışmada 4.oldu. 2001 yılında Çelik Erişçi'nin 8.albümünden ''Töre'' adlı şarkıda çekilen klipte oynadı. Oyunculuğun yanı sıra at binme dersleri aldı.2008 yılında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde Ebru Alemdar rolünü oynadı.

2010 yılında ''Karadağlar'' dizisinde Erdal Özyağcılar, İbrahim Çelikkol, Korel Cezayirli, Burak Sağyaşar, Ahmet Rıfat Şungar ve Güzin Özyağcılar ile birlikte oynadı. Bu dizide ''Gülhayat'' karakterine can verdi.2012 yılında başrolünü oynadığı ''Dila Hanım'' adlı dizide Erkan Petekkaya, Mahir Günşiray, Necip Memili ve Yonca Cevher ile birlikte rol aldı.2014 yılında baş rolünü oynadığı Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizide Özcan Deniz ile birlikte rol aldı.

Şu anda Burak Sağyaşar ile evlidir.

Dizileri

Yüksek Sosyete

Kaderimin Yazıldığı Gün

Dila Hanım

Karadağlar

Geniş Aile

Kurtlar Vadisi Pusu

Yaban Gülü

Fesupanallah

İki Yabancı

Eylül

Yeni Hayat

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?

2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınmıştır. 14 Eylül 2019 - 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey Mollaoğlu karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın eşidir.

Doğum tarihi: 13 Kasım 1984

Nereli: Ankara

Boy: 1,92 m

• Yalancılar ve Mumları (Engin Sezer) 2021

• Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Kuzey Mollaoğlu) 2019-2021

• Çarpışma (Galip) 2018

• Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Orhan) (2018)

• Babamın Günahları (2018) (Reha)

• Babaların Babası (2016) (Berk Çetin)

• Muhteşem Yüzyıl Kösem (Kemankeş Kara Mustafa Paşa) 2016-2017

• Fabrika Kızı (dizi) (Ferhat) 2015

• Serçe Sarayı (Ramazan) 2015

• Tut Sözünü 2014

• Reaksiyon (Tekin) 2014

• Kurtlar Vadisi Pusu (Erkan) 2012-2013

• Ben Onu Çok Sevdim (Avukat Talat) 2013-2014

• Mor Menekşeler (Harun) 2012

• Anneler ile Kızları (Sedat) 2011

• Sessiz Gece (Ozan)

• Türkan (Asistan Doktor Mehmet)

• İki Aile

• İrfan

İYİLİK DİZİSİ HAKKINDA

İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

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