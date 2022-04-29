İyilik dizisi Neslihan kimdir? İyilik dizisi Neslihan gerçek adı ne? İyilik dizisi 'Neslihan' karakteri kim oynuyor?

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İYİLİK DİZİSİ NESLİHAN KİM?

İyilik Neslihan gerçek adı Hatice Şendil'dir.

HATİCE ŞENDİL KİMDİR?

2 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi İstanbullu babası Antalyalı olan Hatice Şendil, Antalya'da büyüdü. Selanik ve Mora göçmeni kökenli bir aileye doğmuştur. 2 kız kardeşi vardır.

Üniversite eğitimini işletme üzerine aldı. 2001 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasına katıldı ve 3. oldu. Ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması'nda (Miss Europe) 4. oldu. 2001 yılında Çelik Erişçi'nin 8. albümünden ''Töre'' adlı şarkıya çekilen klipte oynadı. Oyunculuğun yanı sıra at binme dersleri aldı.

2008-2010 yılları arasında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde Ebru Alemdar rolünü oynadı.

2010-2011 yılları arasında yayımlanan ''Karadağlar'' dizisinde Erdal Özyağcılar, İbrahim Çelikkol, Korel Cezayirli, Burak Sağyaşar, Ahmet Rıfat Şungar ve Güzin Özyağcılar ile birlikte oynadı. Bu dizide ''Gülhayat'' karakterine can verdi.

2012-2014 yılları arasında yayınlanan başrolünü oynadığı ''Dila Hanım'' adlı dizide Erkan Petekkaya, Mahir Günşiray, Necip Memili ve Yonca Cevher ile birlikte rol aldı.

2014-2015 yılları arasında yayınlanan başrolünü oynadığı Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizide Özcan Deniz ile birlikte rol aldı.

Hatice Şendil, Dursun Yandık ile 1 yıl evli kalıp ayrılmıştır. 2015 yılında Burak Sağyaşar ile evlenmiş, 2017 yılında Can adında bir oğulları olmuştur.

HATİCE ŞENDİL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

İyilik - Yakında - Neslihan

Uyanış: Büyük Selçuklu - 2020-2021 - Terken Hatun

Yüksek Sosyete - 2016 - Kendisi

Queen (dizi) - 2015

Kaderimin Yazıldığı Gün - 2014-2015 - Elif Yörükhan

Dila Hanım - 2012-2014 - Dila

Karadağlar - 2010-2011 - Gülhayat

Geniş Aile - 2010 - Şelale

Kurtlar Vadisi Pusu - 2008-2010 - Ebru Alemdar

Yaban Gülü - 2008 - Laçin

Fesupanallah - 2007 - Gülpare

İki Yabancı - 2007 - Zeyno

Eylül - 2005 - Aziza

Yeni Hayat - 2001 - Buket

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