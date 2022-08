İyilik dizisi konusu nedir? İyilik dizisi sezon finali mi?

İyilik Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizi her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Peki, İyilik dizisi son bölümde neler oldu? İyilik dizisi sezon finali izle! İyilik dizisi konusu ne? İyilik dizisi oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın ( Hatice Şendil ) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK DİSİZİ 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neslihan, yönetim kurulunun başına geçerek Şahika'nın yokluğunu fırsat bilen Murat'ı alt eder fakat savaştaki üstünlüğü uzun sürmez. Kendisinden sevdiği her şeyi aldığı için Neslihan'dan da sevdiği her şeyini almak için Damla işe koyulur. Sinan'ın Murat'ın tarafına geçmesi, Şahika'nın hastaneden çıktığı gibi göz altına alınması, Koray ile ikisinin asılsız haberlerinin yapılması, Nehir'in haberleri görüp ona tavır koyması ve haber üzerine Murat'ın çocukları ondan alması Neslihan'a üst üste darbe olur. Neslihan, yapayalnız kaldığını anladığı an kendini kaybeder ve kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış olmasının etkisiyle öcünü Damla'dan en acı şekilde almak ister. Bu savaşta kim son nefesini verecektir?

İYİLİK DİSİZİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

İyilik dizisinin oyuncu kadrosu şöyle: Hatice Şendil, İsmail Demirci, Perihan Savaş, Sera Kutlubey

İYİLİK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İyilik dizisi İstanbul'da çekiliyor. İyilik dizisinin Galata ve Beşiktaş çevresinde çekildiği tahmin ediliyor.