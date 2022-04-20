İyilik dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İyilik dizisi uyarlama mı? Hangi diziden uyarlamadır? İyilik oyuncu kadrosu!
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Fox TV'nin yeni başlayacak olan dizisi İyilik hakkında dizi severler, İyilik dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İyilik dizisi uyarlama mı? Hangi diziden uyarlamadır? İyilik oyuncu kadrosu nelerdir? merak ediyor. Peki, İyilik dizisi konusu nedir? İyilik dizisi neyden uyarlamadır, hangi ülkenin dizisinden uyarlama? İşte detaylar...
İyilik dizisi oyuncuları Hatice Şendil, İsmail Demirci, Ekin Mert Daymaz, Neslihan Yeldan, Nebahat Çehre, Kerem Fırtına, Uğur Çavuşoğlu ve Saygın Soysal yer alıyor. İyilik dizisi 29 Nisan Cuma akşamı başlıyor. İyilik dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İyilik dizisi uyarlama mı? Hangi diziden uyarlamadır? İyilik oyuncu kadrosu!
İyilik dizisi 29 Nisan Cuma günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara gelecek.
"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…
İyilik dizisi, Güney Kore dizisi olan "The Queen's House"tan uyarlanmadır.
Hatice Şendil
İsmail Demirci
Sera Kutlubey
Perihan Savaş