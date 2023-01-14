FOX TV ekranlarında yayınlanan İyilik dizisi yeni bölümüyle seyircilerle buluştu. İyilik dizisinin yeni bölümü sonrasında İyilik final mi? sorusu araştırılıyor. Peki, İyilik dizisi final mi? İiyilik dizisi bitiyor mu? İyilik neden final yapıyor? İyilik final mi? İşte detaylar...

İyilik final mi? Başrolünde İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Hatice Şendil'in yer aldığı İyilik dizisi FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. İyilik dizisinin yeni bölümü sonrasında İyilik dizisi bitiyor mu? sorusu araştırılıyor. Peki, İyilik dizisi final mi? İiyilik dizisi bitiyor mu? İyilik neden final yapıyor? İyilik final mi? Detaylar haberimizde...

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın ( Hatice Şendil ) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK DİZİSİ FİNAL Mİ?

İyilik dizisinin final yapacağı yönünde haberler gündeme gelmiştir. Sosyal medyada İyilik dizisinin gelecek hafta yayınlanan bölümünün final olacağı haberler yer alıyor. İyilik dizisi gelecek hafta yayınlanan bölümü ile ekran macerasına veda edecektir.