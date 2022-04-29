İyilik dizisi Damla kimdir? İyilik dizisi Damla gerçek adı ne? İyilik dizisi "Damla" karakteri kim oynuyor?
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FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen İyilik dizisi oyuncularından Damla karakteri merak ediliyor. İyilik dizisi Damla kim araştırmasının yanı sıra Damla kaç yaşında, İyilik Damla gerçek adı ne? İyilik dizisi "Damla" karakteri kim oynuyor? İyilik Damla hangi dizilerde oynadı? İyilik Damla evli mi araştırmaları yapılıyor.
İyilik dizisi Damla kim? FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen İyilik dizisi oyuncularından Damla karakteri merak ediliyor. İyilik dizisi Damla kim araştırmasının yanı sıra Damla kaç yaşında, İyilik Damla gerçek adı ne? İyilik dizisi "Damla" karakteri kim oynuyor? İyilik Damla hangi dizilerde oynadı? İyilik Damla evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...
İyilik Damla gerçek adı Sera Kutlubey'dir.
Sera Kutlubey 19 Nisan 1994 Ankara doğumlu Türk oyuncudur. Daha önce Zalim İstanbul (2019), Isimsizler (2017) ve Kehribar (2016) dizilerinde rol alan güzel oyuncu, şu anda FOX TV'de yayınlanan İyilik dizisinde rol almaktadır. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Sera Kutlubey, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk dersleri almıştır.
Neslihan, kocası ve çocuklarıyla şahane hayatına devam ederken, bir gün spor salonunda fenalaşır. Onu tanımadığı, genç bir kız kurtarır. Daha sonra adının Damla olduğunu öğrendiği bu kızla arkadaş olurlar. Kızın, evli bir adamla birlikte olduğunu ve anlattıklarının içindeki çaresizliği fark edip onu bu ilişki konusunda yalnız bırakmamaya karar verir. Adamın kendi kocası olduğunu bilmeden…
- Hatice Şendil - Neslihan
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- Sera Kutlubey - Damla
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