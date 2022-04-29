İyilik dizisi Damla kimdir? İyilik dizisi Damla gerçek adı ne? İyilik dizisi 'Damla' karakteri kim oynuyor?

İyilik dizisi Damla kim? FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen İyilik dizisi oyuncularından Damla karakteri merak ediliyor. İyilik dizisi Damla kim araştırmasının yanı sıra Damla kaç yaşında, İyilik Damla gerçek adı ne? İyilik dizisi "Damla" karakteri kim oynuyor? İyilik Damla hangi dizilerde oynadı? İyilik Damla evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

İYİLİK DİZİSİ DAMLA KİM?

İyilik Damla gerçek adı Sera Kutlubey'dir.

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

Sera Kutlubey 19 Nisan 1994 Ankara doğumlu Türk oyuncudur. Daha önce Zalim İstanbul (2019), Isimsizler (2017) ve Kehribar (2016) dizilerinde rol alan güzel oyuncu, şu anda FOX TV'de yayınlanan İyilik dizisinde rol almaktadır. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Sera Kutlubey, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk dersleri almıştır.

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Neslihan, kocası ve çocuklarıyla şahane hayatına devam ederken, bir gün spor salonunda fenalaşır. Onu tanımadığı, genç bir kız kurtarır. Daha sonra adının Damla olduğunu öğrendiği bu kızla arkadaş olurlar. Kızın, evli bir adamla birlikte olduğunu ve anlattıklarının içindeki çaresizliği fark edip onu bu ilişki konusunda yalnız bırakmamaya karar verir. Adamın kendi kocası olduğunu bilmeden…

İYİLİK DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Hatice Şendil - Neslihan

İsmail Demirci - Rafet

Sera Kutlubey - Damla

Perihan Savaş - Şahika

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