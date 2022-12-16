İyilik dizisi 23.bölüm fragmanı! İyilik yeni bölüm fragmanı İZLE! İyilik dizisi gelecek hafta fragman İZLE! İyilik son bölüm fragmanı İZLE!

İyilik dizisi 23.bölüm fragmanı! Başrolünde İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Hatice Şendil'in yer aldığı İyilik dizisi FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İyilik dizisinin yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölüm fragmanı izleme linkini araştırmakta. İyilik yeni bölüm fragmanı İZLE! İyilik dizisi gelecek hafta fragman İZLE! İyilik son bölüm fragmanı İZLE!

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın ( Hatice Şendil ) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK 23.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Fox Tv'nin sevilen dizisi İyilik dizisinin 23.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.