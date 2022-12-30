İyilik CANLI izle! İyilik 25. yeni bölüm izle! 30 Aralık İyilik 25. full HD canlı izleme linki!

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İYİLİK CANLI İZLE

İyilik canlı yeni bölüm izlemek isteyenler İyilik dizisinin 25. bölümünün nasıl izlenebileceği hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirler.

İYİLİK CANLI İZLE

İyilik dizisi FOX TV'de yayınlanmaktadır. İyilik dizisini FOX TV'den veya resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

İYİLİK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Poyraz'ın ani ölümüyle Damla yeni bir çıkmaza girer. Olayları kendi lehine çevirmeye karar verir. Kuşkuya yer bırakmayacak şekilde Koray'ın ölümünden Poyraz'ın sorumlu tutulmasını sağlar. Poyraz'ın annesi Handan gelir. Damla onu da kendi tarafına çekip Neslihan'a karşı kışkırtır. Handan oğlunun ölümünden sonra Neslihan'ı suçlar. Neslihan yeni bir krizle baş başayken Atilla evlenme teklifi eder. Şahika'nın şiddetle karşı çıkmasına rağmen Neslihan'ın kararı ne olacaktır?

Tüm bunlar olurken Neslihan, çocuklarından biriyle sınanacağından henüz habersizdir.

İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Murat, Poyraz'ın cinayeti özellikle Atilla'nın üstüne yıktığını anlar. Poyraz'ı köşeye sıkıştırır. Gerçeği polise açıklamaması karşılığında Poyraz'ın hisselerini istiyordur. Poyraz kabul ederse Arkun holding tamamen Murat'ın oluyordur. Murat bir taraftan da Neslihan'ı geri kazanma derdindedir. Neslihan'a samimi bir itirafta bulunur. Onu unutamamış ve Neslihan kendisine geri dönsün diye çocukların velayetini almıştır. Her şeyi geride bırakarak çocukları için tekrar bir araya gelmeyi teklif eder. Murat hem hisseleri hem de Neslihan'ı geri kazanarak hayallerine kavuşabilecek mi?

Gülseren oğlu Koray'ı merak ettiği için yurt dışından dönmüştür. Koray'ın mezarı bulunur. Büyük üzüntü yaşayan Gülseren oğlunun son arzusu olduğunu düşünerek tüm mal varlığını Neslihan'a verir. Neslihan ve Şahika eski varlıklı günlerine geri dönerler.

Atilla cezaevindedir. Koray'ı öldürmekten suçlu bulunmuştur. Neslihan, Atilla'nın suçsuzluğunu ispatlayabilmek için kendi hayatını tehlikeye atar. Neslihan başarabilecek midir?

Poyraz sonunda hata yaptığını anlar. Damla'yı polise teslim etmeye karar verir, giderlerken araba kaza yapar. Gerçek katilin Damla olduğu anlaşılacak mıdır?