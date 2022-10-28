İyilik CANLI izle! FOX TV İyilik yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İyilik yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV ekranlarında yayınlanan İyilik bu akşam ekranlara geliyor. İyilik CANLI izle! FOX TV İyilik yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İyilik konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

İYİLİK CANLI İZLE!

FOX TV ekranlarında yayınlanan İyilik adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

FOX TV İYİLİK CANLI İZLE!

İYİLİK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Neslihan'ı Poyraz'dan uzak tutmayı kafaya koyan Damla, tehdidin boyutunu iyice büyütür ve Nehir ile Batu için bir "hediye" gönderir. Murat'ın gerçek kimliğini öğrenen Melis, kanama geçirir. Önce Damla'nın yolladığı hediye sonra Eda'nın söyledikleri derken Şahika, Koray'ı arar ve artık o evde kalmak istemediğini söyler. Koray Neslihan'la son bir defa konuşacaktır. Neslihan, Koray, Şahika ve Damla arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır.

İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tam Neslihan, Poyraz'a Damla ile ilgili bütün gerçekleri açıklayacakken Damla, Poyraz'a Neslihan'ın bir sabıkalı olduğunu, hapisten yeni çıktığını söyler. Ayrıca o gün çocukların okul çıkışına gidip Neslihan'ı tehdit eder. Eğer Poyraz'dan uzak durmazsa bunun bedelini çocukları ile ödeyeceğini ima eder. Ertesi gün Poyraz, Neslihan'ı evinden kovar, artık Neslihan'ın o eve girmesini istememektedir. Öğretmenini çok seven Deniz evden kaçar, Neslihan'ın oturduğunu söylediği semte gidip Neslihan'ı arar. Neslihan Deniz'i bulur ve hemen Poyraz'a haber verir. Aynı gece Murat Damla'nın evine girer ve eğer parasını vermezse onu gerçekten öldüreceğini söyler. Ertesi gün Damla karakola gider ve Murat'tan şikayetçi olur. Polis ile iş birliği yaparak parasını vermek üzere Murat'la buluşur.