FOX TV ekranlarında yayınlanan İyilik bu akşam ekranlara geliyor. İyilik CANLI izle! FOX TV İyilik yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İyilik konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

İYİLİK CANLI İZLE!

FOX TV ekranlarında yayınlanan İyilik adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

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İYİLİK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Neslihan Atilla'dan Damla'yı havuzda boğmaya çalıştığı görüntülerin de polise verildiği bilgisini alır. Neslihan ve Şahika artık görgü tanığının da havuz görüntülerini polise verenin de Murat olduğundan emindirler. Murat Damla'nın uyanıp beni bıçaklayan kişi Murat demesinden korkup hastaneye gider. Neslihan onu takip eder. Neslihan ertesi gün karakola giderek Atilla'ya Damla'yı öldürmeye kalkanın Murat olduğunu ve suçu kendi üstüne yıkmaya çalıştığını söyler ama kanıtı olmadığı için bunu ispat edemez. Bu sırada Damla uyanır. Atilla Damla'ya onu kimin bıçakladığını sorar ama Damla Murat'tan intikamını kendi alacağı için Murat'ı ele vermez. Hafızasını kaybetmiş numarası yapar. Bu durumu fırsat bilen Murat sanki Damla'yla hiç ayrılmamışlar ve büyük bir aşk yaşıyorlarmış gibi aslında her şeyi hatırlayan Damla'yı kandırmaya çalışır. Sonrasında Neslihan ve Murat arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Murat, İtalya'dan gelen parayı alıp yurt dışına kaçma planları yapmaktadır. Paraları da yanında götürdüğünü zanneden Murat Damla'nın valizlerdeki paraları aldığından bihaberdir. Murat tekneyle yeni bir hayata doğru yola çıkmaktadır.

İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neslihan ve Murat'ın nikah tazeleme günü gelip çatmıştır. Damla ya bu gece sonu ne olursa olsun Murat ve Neslihan'ın davetine gidip onlara engel olacaktır. Damla davete gider ve orada bıçaklanır. Neslihan, Murat, Şahika, Sinan, Koray… Herkes birbirinden şüphelenmektedir. Bıçağın üzerinden iki kişinin parmak izi çıkar. Bu sırada Neslihan aleyhine tanıklık yapan gizli bir şahidin ortaya çıkmasıyla şüpheler daha çok Neslihan üzerinde yoğunlaşır. Bir süre sonra polisin eline Neslihan'ın Damla'yı havuzda boğmaya çalıştığı görüntüler de geçer. Bütün işaretler Damla'yı öldürme teşebbüsünde bulunanın Neslihan olduğunu işaret ederken Neslihan masumiyetini ispat edebilecek midir? Tabi eğer gerçekten masumsa…