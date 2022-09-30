FOX TV ekranlarında yayınlanan İyilik bu akşam ekranlara geliyor. İyilik CANLI izle! FOX TV İyilik yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İyilik konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

İYİLİK CANLI İZLE!

FOX TV ekranlarında yayınlanan İyilik adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

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İYİLİK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Neslihan ve Murat'ın nikah tazeleme günü gelip çatmıştır. Damla ya bu gece sonu ne olursa olsun Murat ve Neslihan'ın davetine gidip onlara engel olacaktır. Damla davete gider ve orada bıçaklanır. Neslihan, Murat, Şahika, Sinan, Koray… Herkes birbirinden şüphelenmektedir. Bıçağın üzerinden iki kişinin parmak izi çıkar. Bu sırada Neslihan aleyhine tanıklık yapan gizli bir şahidin ortaya çıkmasıyla şüpheler daha çok Neslihan üzerinde yoğunlaşır. Bir süre sonra polisin eline Neslihan'ın Damla'yı havuzda boğmaya çalıştığı görüntüler de geçer. Bütün işaretler Damla'yı öldürme teşebbüsünde bulunanın Neslihan olduğunu işaret ederken Neslihan masumiyetini ispat edebilecek midir? Tabi eğer gerçekten masumsa…

İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Murat arsa konusunda annesine karşı kendisini koruduğu için Neslihan'a müteşekkirdir. Neslihan kocasını koruyan eş rolü oynayarak hem Murat'ın güvenini kazanmış hem de Damla'ya karşı Damla'nın hiç beklemediği bir yerden zafer kazanmıştır. Neslihan son kozunu oynar ve Damla'ya annesini kurtarabilecek belgelere karşılık Murat'ı teklif eder. Murat'tan umudunu kesen Damla, Neslihan'ın teklifini kabul eder. Murat, tüm bunlardan kurtulabilecek midir?

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