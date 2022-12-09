İyilik canlı izle! Fox TV İyilik 22. bölüm canlı izle! İyilik son bölümde neler oldu? Fox TV 9 Aralık canlı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi İyilik bugün 22. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, İyilik canlı izle! Fox TV İyilik 22. bölüm canlı izle! İyilik son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, İyilik canlı izleme linki var mı? 9 Aralık Fox TV canlı izle!

İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. İyilik canlı izle! 9 Aralık Fox TV İyilik 22. bölüm canlı izle! İyilik son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!

İYİLİK CANLI İZLE!

İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neslihan, çocuklarının velayetini alabilmek için Poyraz ile evlenmiştir. Murat çocukları annelerine karşı doldurur. Neslihan'ın Poyraz ile yeni bir hayat kurmak için, onları babalarına verdiğine inandırır ve Neslihan'ın çocukları görmemesi için elinden geleni yapar.

Koray'ın yurt dışına hiç gitmediği anlaşılır. Polis olayı araştırıyordur ve bulunan bir delille Damla'nın kapısını çalarlar. Damla'nın Koray'ı öldürdüğü ortaya çıkacak mıdır?

Kıskançlıktan deliye dönen Murat karşı atağa geçer ve Damla ile evlenir. Neslihan çocuklarına Damla'nın üvey annelik yapacak olmasını kabullenemez ama velayet Murat'ta olduğu için bir şey de yapamıyordur. Neslihan yine de çocuklarının yanında olabilmek için herkesi şaşırtacak bir yol bulur.

İYİLİK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Poyraz, aşık olduğu Neslihan'ın çocuklarını geri alabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyordur. Neslihan'ın isteğiyle, Murat'ın evinin yanındaki evi satın alır. Arkun holdingde de hisselerin çoğunluğunu almaya çalışan Murat'tan önce davranarak yönetim kurulu başkanı olur. Murat'ın hevesi kursağında kalmıştır ve bunun acısını çıkarmaya kararlıdır. Poyraz, Neslihan'a evliliklerinin gerçek zannedilmesi için aynı odada kalmaları gerektiğini söyler. Neslihan, Poyraz'a beklediği ilgiyi gösterecek midir?

Tekrar göreve dönen Atilla'nın ilk işi kaybolan Koray'ın dosyasını almak olur. Damlalar'ı köşeye sıkıştırır ve sonunda Necati'yi Koray'ı gömdükleri mezarın başında yakalamayı başarır. Bulunan deliller Damla'yı işaret ediyordur, Damla yolun sonuna gelmiştir, gözaltına alınır. Poyraz, kendi çocuğunu taşıdığını söyleyerek Damla'ya sahip çıkar. Bu durum Neslihan'la Poyraz arasında sorunlara neden olur. Neslihan ile Damla tartışırlar, Damla düşer. Damla ve bebeği yaşayacak mıdır?

İYİLİK OYUNCU KADROSU

Hatice Şendil : Neslihan Arkun Yücesoy

İsmail Demirci : Murat Yücesoy

Sera Kutlubey : Damla Dinçer

Perihan Savaş : Şahika Arkun

Özgür Çevik : Koray Demirağ