İyilik canlı izle! Fox TV İyilik 21. bölüm canlı izle! İyilik son bölümde neler oldu? Fox TV 2 Aralık canlı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi İyilik bugün 21. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, İyilik canlı izle! Fox TV İyilik 21. bölüm canlı izle! İyilik son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, İyilik canlı izleme linki var mı? 2 Aralık Fox TV canlı izle!

İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. İyilik canlı izle! 2 Aralık Fox TV İyilik 21. bölüm canlı izle! İyilik son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!

İYİLİK CANLI İZLE!

İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz, Neslihan'la evlenmeyi düşünürken, Damla'nın gerçekten hamile olduğu gerçeğiyle sarsılır. Baba olacağını öğrenen Poyraz, Neslihan'la evlenmekten vaz mı geçecek?

Melis, Murat'la Damla'nın geçmişte bir ilişkileri olduğunu öğrenmiştir. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Melis, bu defa da Murat'ı affedecek mi?

Murat, Damla'ya, sadece onların değil Neslihan ve Poyraz'ın da hayatlarını etkileyecek bir teklifte bulunur. Damla bu teklifi kabul edecek mi?

İyilik 20. bölümüyle 25 Kasım saat 20.00'de FOX'ta!

İYİLİK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Neslihan, çocuklarının velayetini alabilmek için Poyraz ile evlenmiştir. Murat çocukları annelerine karşı doldurur. Neslihan'ın Poyraz ile yeni bir hayat kurmak için, onları babalarına verdiğine inandırır ve Neslihan'ın çocukları görmemesi için elinden geleni yapar.

Koray'ın yurt dışına hiç gitmediği anlaşılır. Polis olayı araştırıyordur ve bulunan bir delille Damla'nın kapısını çalarlar. Damla'nın Koray'ı öldürdüğü ortaya çıkacak mıdır?

Kıskançlıktan deliye dönen Murat karşı atağa geçer ve Damla ile evlenir. Neslihan çocuklarına Damla'nın üvey annelik yapacak olmasını kabullenemez ama velayet Murat'ta olduğu için bir şey de yapamıyordur. Neslihan yine de çocuklarının yanında olabilmek için herkesi şaşırtacak bir yol bulur.

İYİLİK OYUNCU KADROSU

Hatice Şendil : Neslihan Arkun Yücesoy

İsmail Demirci : Murat Yücesoy

Sera Kutlubey : Damla Dinçer

Perihan Savaş : Şahika Arkun

Özgür Çevik : Koray Demirağ