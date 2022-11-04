İyilik canlı izle! Fox TV İyilik 17. bölüm canlı izle! İyilik son bölümde neler oldu? Fox TV 4 Kasım canlı izle!

İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. İyilik canlı izle! 4 Kasım Fox TV İyilik 17. bölüm canlı izle! İyilik son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!

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İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neslihan'ı Poyraz'dan uzak tutmayı kafaya koyan Damla, tehdidin boyutunu iyice büyütür ve Nehir ile Batu için bir "hediye" gönderir. Murat'ın gerçek kimliğini öğrenen Melis, kanama geçirir. Önce Damla'nın yolladığı hediye sonra Eda'nın söyledikleri derken Şahika, Koray'ı arar ve artık o evde kalmak istemediğini söyler. Koray Neslihan'la son bir defa konuşacaktır. Neslihan, Koray, Şahika ve Damla arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır.

İYİLİK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Neslihan, Poyraz'a Damla ile ilgili bütün gerçekleri sonunda anlatır. Poyraz, Damla'yı terk eder. Bir yandan Poyraz'ın onu terk etmesi, bir yandan Neslihan'ın her yerde Koray'ı araması arasında sıkışan Damla, Neslihan'ın Koray'a ulaştığını zannetmesinin bir yolunu bulur. Koray'ın cep telefonundan Neslihan'a mesaj göndererek annesinin hastalandığını ve bir süre yurt dışına onun yanına gitmek zorunda olduğunu yazar. Murat, Damla'nın evine gizlice girer ve Koray'ı öldürenin Damla olduğunu bildiğini ve Koray'ın gömülmesi görüntülerini Damla'ya yollayanın kendisi olduğunu söyler. Ya Damla Murat'a parasını geri verecektir ya da Murat elindeki görüntüleri polise verecektir. Murat'ın bir açığını bulmaya çalışan Damla, Melis ile yakınlaşmanın bir yolunu bulur ve Melis'in hamile olduğunu öğrenir. Damla, Handan'a Poyraz ile kendisinin arasını bozanın Neslihan olduğunu söyler ve Handan'ı Neslihan'a karşı doldurur. Handan Neslihan'ın işine son verir ve Neslihan'ı evinden kovar. Finalde Neslihan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir.

İYİLİK OYUNCU KADROSU

Hatice Şendil : Neslihan Arkun Yücesoy

İsmail Demirci : Murat Yücesoy

Sera Kutlubey : Damla Dinçer

Perihan Savaş : Şahika Arkun

Özgür Çevik : Koray Demirağ