İyilik 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?İyilik 8. bölüm fragmanı izle! İyilik yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi İyilik yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen İyilik dizisinin 8. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, İyilik konusu nedir? İyilik 8. Fragmanı nasıl izlenir! İyilik oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koray'ın Neslihan'ı gerçeklerle yüzleştirmesi Neslihan'ın sigortalarını attırır. Murat'tan tamamen kurtulmaya karar veren Neslihan, onu çocuklarından ve holdingden uzaklaştırmak ve beş parasız bırakmak için Damla'ya bir anlaşma teklif eder. Damla, Murat'ı elde edebilmek için Neslihan'ın teklifini kabul edip Murat'a ihanet edecek midir?

Murat ise kendini sağlama almak için zaten hastanelik olan Şahika'dan tamamen kurtulma planlarına ve Sinan'ı da Neslihan ve Şahika'dan uzaklaştırıp kendi tarafına çekme planlarına başlar.

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