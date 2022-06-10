İyilik 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak? İyilik 8. bölüm fragmanı çıktı mı? - Haberler

İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. İyilik 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik son bölümde neler oldu? İyilik 8. bölüm fragmanı çıktı mı?

İYİLİK 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugünkü 7. bölümün ardından İyilik dizisinin 8. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

İYİLİK 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

İYİLİK 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koray'ın Neslihan'ı gerçeklerle yüzleştirmesi Neslihan'ın sigortalarını attırır. Murat'tan tamamen kurtulmaya karar veren Neslihan, onu çocuklarından ve holdingden uzaklaştırmak ve beş parasız bırakmak için Damla'ya bir anlaşma teklif eder. Damla, Murat'ı elde edebilmek için Neslihan'ın teklifini kabul edip Murat'a ihanet edecek midir?

Murat ise kendini sağlama almak için zaten hastanelik olan Şahika'dan tamamen kurtulma planlarına ve Sinan'ı da Neslihan ve Şahika'dan uzaklaştırıp kendi tarafına çekme planlarına başlar.

İYİLİK KONUSU NE?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK OYUNCULARI KİMLER?

Hatice Şendil : Neslihan Yücesoy Karacakaya

İsmail Demirci : Murat Karacakaya

Sera Kutlubey : Damla Erdenet

Perihan Savaş : Şahika Yücesoy

Özgür Çevik : Koray

Mina Akdin

Umut Kaplıca

Sefa Tantoğlu

Pelinsu Karayel

Elif Gizem Aykut

İlayda Aydın

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