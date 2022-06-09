İyilik 7. bölüm fragmanı yayınlandı! İyilik 7. bölüm fragmanı izle! İyilik yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi İyilik yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen İyilik dizisinin 7. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, İyilik konusu nedir? İyilik 7. Fragmanı nasıl izlenir! İyilik oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan'ın Damla'yı kız arkadaşı olarak Neslihan'ın evine yemeğe getirmesi hem Neslihan'a hem Murat'a büyük bir şok olur. Ancak Sinan'ı kullanarak Neslihan'ın Murat'tan ayrılmasına sebep olmak isteyen Damla'nın planı ters teper ve Neslihan, Damla'ya inat onu kendi tuzağına tutsak eder. Damla'yı Sinan'la birlikte görmeye tahammül edemeyen Murat ise ikisinin evlenmesine engel olabilmek için son kozunu oynar. Murat'ın sürprizinin Şahika başta olmak üzere herkesin üzerinde büyük bir etkisi olacaktır…

Haberler.com - Gündem