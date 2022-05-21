İyilik 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik yeni bölümde neler olacak? - Haberler

İyilik yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İyilik dizisi yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Yeni bölümünün ardından izleyiciler İyilik 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İyilik son bölümde neler oldu? İyilik yeni bölümde neler olacak? İyilik yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...

İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Lansman gecesi Murat ve Damla'yı öpüşürlerken gören Neslihan'ın yaşadığı ihaneti inkar etmesi artık mümkün değildir…

Peki bu durumla nasıl yüzleşecektir? Annesi Şahika gibi ailesi uğruna bu ihaneti affedecek midir yoksa Koray'ın tavsiye ettiği gibi kendisinden başkasını düşünmeden mi hareket edecektir?

Pandora'nın kutusu açılmış olsa da içinden çıkmak üzere olan son bir "müjde" de vardır…

İYİLİK 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İyilik dizisi 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

İYİLİK SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

İYİLİK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İyilik dizisi her hafta Cuma günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle FOX TV'de.

İYİLİK KONUSU NE?

Neslihan'ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu illüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu bir kızla. Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır. Ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK DİZİSİ OYUNCULARI

Hatice Şendil - Neslihan

İsmail Demirci - Rafet

Sera Kutlubey - Damla

Perihan Savaş - Şahika

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