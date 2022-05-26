İyilik 5. bölüm fragmanı yayınlandı! İyilik 5. bölüm fragmanı izle! İyilik yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi İyilik yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen İyilik dizisinin 5. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, İyilik konusu nedir? İyilik 5. Fragmanı nasıl izlenir! İyilik oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Lansman gecesi Murat ve Damla'yı öpüşürlerken gören Neslihan'ın yaşadığı ihaneti inkar etmesi artık mümkün değildir…

Peki bu durumla nasıl yüzleşecektir? Annesi Şahika gibi ailesi uğruna bu ihaneti affedecek midir yoksa Koray'ın tavsiye ettiği gibi kendisinden başkasını düşünmeden mi hareket edecektir?

Pandora'nın kutusu açılmış olsa da içinden çıkmak üzere olan son bir "müjde" de vardır…

İYİLİK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Lansman gecesi Murat ve Damla'yı öpüşürlerken gören Neslihan'ın yaşadığı ihaneti inkar etmesi artık mümkün değildir… Peki bu durumla nasıl yüzleşecektir? Annesi Şahika gibi ailesi uğruna bu ihaneti affedecek midir yoksa Koray'ın tavsiye ettiği gibi kendisinden başkasını düşünmeden mi hareket edecektir?

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