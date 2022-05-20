İyilik 4. bölüm izle! İyilik son bölüm (4. bölüm) HD izle! İyilik yeni bölümde neler olacak? 20 Mayıs Cuma Fox TV İyilik izle - Haberler

İyilik 4. bölüm izle! İyilik son bölüm (4. bölüm) HD izle! İyilik yeni bölümde neler olacak? 20 Mayıs Cuma Fox TV İyilik izle
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İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. İyilik son bölüm izle! İyilik 4. bölüm HD izle! İyilik yeni bölümde neler olacak? 20 Mayıs Fox TV İyilik full bölüm izle! İyilik dizisi son bölüm HD izle!
İyilik dizisi Cuma günleri saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Lansman gecesi Murat ve Damla'yı öpüşürlerken gören Neslihan'ın yaşadığı ihaneti inkar etmesi artık mümkün değildir…
Peki bu durumla nasıl yüzleşecektir? Annesi Şahika gibi ailesi uğruna bu ihaneti affedecek midir yoksa Koray'ın tavsiye ettiği gibi kendisinden başkasını düşünmeden mi hareket edecektir?
Pandora'nın kutusu açılmış olsa da içinden çıkmak üzere olan son bir "müjde" de vardır…
Neslihan'ın "kocam nerede" diye Damla'nın kapısına dayanması şüphelerinin en doruk noktasıdır. Damla ve Murat, bu durumdan sıyrılsalar da Neslihan'ın şüpheleri durulmaz. Damla ise bu durumdan faydalanıp, Neslihan'ı Murat'ın onu aldattığına iyice ikna etmeye çalışır. Şahika dahil kimseye bu konuda tam olarak güvenemeyen Neslihan son çareyi Koray'a danışmakta bulur. Herkesin peşinde olduğu gerçekler ise holdingin yıldönümü kutlamasında bir araya gelir. Pandora'nın kutusu açılmak üzeredir…
Hatice Şendil : Neslihan Yücesoy Karacakaya : 1-
İsmail Demirci : Murat Karacakaya : 1-
Sera Kutlubey : Damla Erdenet : 1-
Perihan Savaş : Şahika Yücesoy : 1-
Özgür Çevik : Koray : 2-
Mina Akdin :: 1-
Umut Kaplıca :: 1-
Sefa Tantoğlu :: 1-
Pelinsu Karayel :: 1-
Elif Gizem Aykut :: 1-
İlayda Aydın :: 2-