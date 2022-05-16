İyilik 4. bölüm fragmanı yayınlandı! İyilik 4. bölüm fragmanı izle! İyilik yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi İyilik yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen İyilik dizisinin 4. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, İyilik konusu nedir? İyilik 4. Fragmanı nasıl izlenir! İyilik oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Damla'nın intiharının arkasından ona yardım etmek isteyen Neslihan, Damla'nın hemen bir psikiyatrist ile görüşmeye başlamasına aracı olur. Psikiyatrist seans sonrası Damla'nın bir süre yalnız bırakılmamasının iyi olacağını söyleyince, Neslihan Damla'yı toparlanana kadar kendi evlerinin bahçesindeki misafirhanede kalması için ikna eder. Neslihan ve Damla komşu olmuşlardır. Damla yavaş yavaş Neslihanların evine sızar, hayatlarına girer. O kadının kendi olduğunu gizleyerek Neslihan'ın gözünü Murat'ın hayatında başka bir kadın olabileceği konusunda açarak ikisinin arasını bozmaya çalışır.Neslihan Murat'ın hayatında başka bir kadın olabileceğinden şüphelenmeye başlar ama o kadının Damla olduğunu farkında değildir.

İYİLİK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Neslihan'ın "kocam nerede" diye Damla'nın kapısına dayanması şüphelerinin en doruk noktasıdır. Damla ve Murat, bu durumdan sıyrılsalar da Neslihan'ın şüpheleri durulmaz. Damla ise bu durumdan faydalanıp, Neslihan'ı Murat'ın onu aldattığına iyice ikna etmeye çalışır. Şahika dahil kimseye bu konuda tam olarak güvenemeyen Neslihan son çareyi Koray'a danışmakta bulur. Herkesin peşinde olduğu gerçekler ise holdingin yıldönümü kutlamasında bir araya gelir. Pandora'nın kutusu açılmak üzeredir…

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