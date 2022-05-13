İyilik 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik yeni bölümde neler olacak? - Haberler

İyilik 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik yeni bölümde neler olacak?
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İyilik 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yeni bölümün ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. FOX TV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan İyilik bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler İyilik 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İyilik son bölümde neler oldu? İyilik yeni bölümde neler olacak? İyilik yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...
İyilik yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İyilik dizisi yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Yeni bölümünün ardından izleyiciler İyilik 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İyilik son bölümde neler oldu? İyilik yeni bölümde neler olacak? İyilik yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...
Neslihan'ın "kocam nerede" diye Damla'nın kapısına dayanması şüphelerinin en doruk noktasıdır. Damla ve Murat, bu durumdan sıyrılsalar da Neslihan'ın şüpheleri durulmaz. Damla ise bu durumdan faydalanıp, Neslihan'ı Murat'ın onu aldattığına iyice ikna etmeye çalışır. Şahika dahil kimseye bu konuda tam olarak güvenemeyen Neslihan son çareyi Koray'a danışmakta bulur. Herkesin peşinde olduğu gerçekler ise holdingin yıldönümü kutlamasında bir araya gelir. Pandora'nın kutusu açılmak üzeredir…
İyilik dizisi 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
İyilik dizisi her hafta Cuma günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle FOX TV'de.
Neslihan'ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu illüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu bir kızla. Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır. Ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…
- Hatice Şendil - Neslihan
- İsmail Demirci - Rafet
- Sera Kutlubey - Damla
- Perihan Savaş - Şahika