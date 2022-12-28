İyilik 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ekranların beğenilen dizisi İyilik bugün 22. bölümü ile Fox TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 25. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, İyilik 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İyilik yeni bölümde neler olacak? İyilik yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. İyilik 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İyilik yeni bölümde neler olacak?

İYİLİK 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İyilik dizisinin 25. Bölüm fragmanı 28 Aralık Çarşamba günü izleyicileri ile buluştu. İyilik dizisi 25. Ve yeni bölümüyle 30 Aralık Cuma 20.00'de FOX Tv ekranlarında yer alacak.İyilik 25. bölüm fragmanını izlemek isteyen kullanıcılar, aşağıda yer almakta olan İyilik 25. bölüm fragmanı izleme linki üzerinden yeni bölüm fragmanına ulaşabilir.

İYİLİK 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ

İYİLİK KONUSU NEDİR?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın ( Hatice Şendil ) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…