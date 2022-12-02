Ekranların beğenilen dizisi İyilik bugün 21. bölümü ile Fox TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 22. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, İyilik 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İyilik yeni bölümde neler olacak? İyilik yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. İyilik 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İyilik yeni bölümde neler olacak?

İYİLİK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İyilik her Cuma saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

İYİLİK 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İyilik 21. bölümünün ardından 22. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

İYİLİK 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz, Neslihan'la evlenmeyi düşünürken, Damla'nın gerçekten hamile olduğu gerçeğiyle sarsılır. Baba olacağını öğrenen Poyraz, Neslihan'la evlenmekten vaz mı geçecek?

Melis, Murat'la Damla'nın geçmişte bir ilişkileri olduğunu öğrenmiştir. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Melis, bu defa da Murat'ı affedecek mi?

Murat, Damla'ya, sadece onların değil Neslihan ve Poyraz'ın da hayatlarını etkileyecek bir teklifte bulunur. Damla bu teklifi kabul edecek mi?

İyilik 20. bölümüyle 25 Kasım saat 20.00'de FOX'ta!

İYİLİK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Neslihan, çocuklarının velayetini alabilmek için Poyraz ile evlenmiştir. Murat çocukları annelerine karşı doldurur. Neslihan'ın Poyraz ile yeni bir hayat kurmak için, onları babalarına verdiğine inandırır ve Neslihan'ın çocukları görmemesi için elinden geleni yapar.

Koray'ın yurt dışına hiç gitmediği anlaşılır. Polis olayı araştırıyordur ve bulunan bir delille Damla'nın kapısını çalarlar. Damla'nın Koray'ı öldürdüğü ortaya çıkacak mıdır?

Kıskançlıktan deliye dönen Murat karşı atağa geçer ve Damla ile evlenir. Neslihan çocuklarına Damla'nın üvey annelik yapacak olmasını kabullenemez ama velayet Murat'ta olduğu için bir şey de yapamıyordur. Neslihan yine de çocuklarının yanında olabilmek için herkesi şaşırtacak bir yol bulur.

İYİLİK KONUSU NEDİR?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın ( Hatice Şendil ) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK OYUNCU KADROSU

Hatice Şendil : Neslihan Arkun Yücesoy

İsmail Demirci : Murat Yücesoy

Sera Kutlubey : Damla Dinçer

Perihan Savaş : Şahika Arkun

Özgür Çevik : Koray Demirağ