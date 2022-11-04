Ekranların beğenilen dizisi İyilik bugün 17. bölümü ile Fox TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 18. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, İyilik 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İyilik yeni bölümde neler olacak? İyilik yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. İyilik 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İyilik yeni bölümde neler olacak?

İYİLİK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İyilik her Cuma saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

İYİLİK 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İyilik 17. bölümünün ardından 18. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

İYİLİK 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neslihan'ı Poyraz'dan uzak tutmayı kafaya koyan Damla, tehdidin boyutunu iyice büyütür ve Nehir ile Batu için bir "hediye" gönderir. Murat'ın gerçek kimliğini öğrenen Melis, kanama geçirir. Önce Damla'nın yolladığı hediye sonra Eda'nın söyledikleri derken Şahika, Koray'ı arar ve artık o evde kalmak istemediğini söyler. Koray Neslihan'la son bir defa konuşacaktır. Neslihan, Koray, Şahika ve Damla arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır.

İYİLİK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Neslihan, Poyraz'a Damla ile ilgili bütün gerçekleri sonunda anlatır. Poyraz, Damla'yı terk eder. Bir yandan Poyraz'ın onu terk etmesi, bir yandan Neslihan'ın her yerde Koray'ı araması arasında sıkışan Damla, Neslihan'ın Koray'a ulaştığını zannetmesinin bir yolunu bulur. Koray'ın cep telefonundan Neslihan'a mesaj göndererek annesinin hastalandığını ve bir süre yurt dışına onun yanına gitmek zorunda olduğunu yazar. Murat, Damla'nın evine gizlice girer ve Koray'ı öldürenin Damla olduğunu bildiğini ve Koray'ın gömülmesi görüntülerini Damla'ya yollayanın kendisi olduğunu söyler. Ya Damla Murat'a parasını geri verecektir ya da Murat elindeki görüntüleri polise verecektir. Murat'ın bir açığını bulmaya çalışan Damla, Melis ile yakınlaşmanın bir yolunu bulur ve Melis'in hamile olduğunu öğrenir. Damla, Handan'a Poyraz ile kendisinin arasını bozanın Neslihan olduğunu söyler ve Handan'ı Neslihan'a karşı doldurur. Handan Neslihan'ın işine son verir ve Neslihan'ı evinden kovar. Finalde Neslihan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir.

İYİLİK KONUSU NEDİR?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın ( Hatice Şendil ) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK OYUNCU KADROSU

Hatice Şendil : Neslihan Arkun Yücesoy

İsmail Demirci : Murat Yücesoy

Sera Kutlubey : Damla Dinçer

Perihan Savaş : Şahika Arkun

Özgür Çevik : Koray Demirağ