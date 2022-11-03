İyilik 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak? İyilik 17. Bölüm 2. fragmanı çıktı mı?

Fox TV'nin sevilen dizisi İyilik bugün 16. bölüm ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler, İyilik 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik son bölümde neler oldu? İyilik 17. bölüm fragmanı çıktı mı? araştırması yapıyor. Peki, İyilik 17. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İyilik 17. bölüm fragmanı izle! Detaylar yazımızda...

İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. İyilik 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik son bölümde neler oldu? İyilik 17. bölüm fragmanı çıktı mı?

İYİLİK 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugünkü 16. bölümün ardından İyilik dizisinin 17. bölüm fragmanı 1 Kasım tarihinde yayınlandı.

İYİLİK 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın ( Hatice Şendil ) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…