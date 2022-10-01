İyilik 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak? İyilik 13. bölüm fragmanı çıktı mı?

Fox TV'nin sevilen dizisi İyilik bugün 12. bölüm ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler, İyilik 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik son bölümde neler oldu? İyilik 13. bölüm fragmanı çıktı mı? araştırması yapıyor. Peki, İyilik 13. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İyilik 13. bölüm fragmanı izle! Detaylar yazımızda...

İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. İyilik 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik son bölümde neler oldu? İyilik 13. bölüm fragmanı çıktı mı?

İYİLİK 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugünkü 12. bölümün ardından İyilik dizisinin 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün sonunda yayınlanması bekleniyor.

İYİLİK 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

İYİLİK 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neslihan ve Murat'ın nikah tazeleme günü gelip çatmıştır. Damla ya bu gece sonu ne olursa olsun Murat ve Neslihan'ın davetine gidip onlara engel olacaktır. Damla davete gider ve orada bıçaklanır. Neslihan, Murat, Şahika, Sinan, Koray… Herkes birbirinden şüphelenmektedir. Bıçağın üzerinden iki kişinin parmak izi çıkar. Bu sırada Neslihan aleyhine tanıklık yapan gizli bir şahidin ortaya çıkmasıyla şüpheler daha çok Neslihan üzerinde yoğunlaşır. Bir süre sonra polisin eline Neslihan'ın Damla'yı havuzda boğmaya çalıştığı görüntüler de geçer. Bütün işaretler Damla'yı öldürme teşebbüsünde bulunanın Neslihan olduğunu işaret ederken Neslihan masumiyetini ispat edebilecek midir? Tabi eğer gerçekten masumsa…

İYİLİK KONUSU NE?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK OYUNCULARI KİMLER?

Hatice Şendil : Neslihan Yücesoy Karacakaya

İsmail Demirci : Murat Karacakaya

Sera Kutlubey : Damla Erdenet

Perihan Savaş : Şahika Yücesoy

Özgür Çevik : Koray

Mina Akdin

Umut Kaplıca

Sefa Tantoğlu

Pelinsu Karayel

Elif Gizem Aykut

İlayda Aydın