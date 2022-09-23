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İyilik 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak? İyilik 12. bölüm fragmanı çıktı mı?

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İyilik 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak? İyilik 12. bölüm fragmanı çıktı mı?

Fox TV'nin sevilen dizisi İyilik bugün 11. bölüm ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler, İyilik 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik son bölümde neler oldu? İyilik 12. bölüm fragmanı çıktı mı? araştırması yapıyor. Peki, İyilik 12. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İyilik 12. bölüm fragmanı izle! Detaylar yazımızda...

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İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. İyilik 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik son bölümde neler oldu? İyilik 12. bölüm fragmanı çıktı mı?

Bugünkü 11. bölümün ardından İyilik dizisinin 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün sonunda yayınlanması bekleniyor.

İYİLİK 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Murat arsa konusunda annesine karşı kendisini koruduğu için Neslihan'a müteşekkirdir. Neslihan kocasını koruyan eş rolü oynayarak hem Murat'ın güvenini kazanmış hem de Damla'ya karşı Damla'nın hiç beklemediği bir yerden zafer kazanmıştır. Neslihan son kozunu oynar ve Damla'ya annesini kurtarabilecek belgelere karşılık Murat'ı teklif eder. Murat'tan umudunu kesen Damla, Neslihan'ın teklifini kabul eder. Murat, tüm bunlardan kurtulabilecek midir?

İyilik 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak? İyilik 12. bölüm fragmanı çıktı mı?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

Hatice Şendil : Neslihan Yücesoy Karacakaya

İsmail Demirci : Murat Karacakaya

Sera Kutlubey : Damla Erdenet

Perihan Savaş : Şahika Yücesoy

Özgür Çevik : Koray

Mina Akdin

Umut Kaplıca

Sefa Tantoğlu

Pelinsu Karayel

Elif Gizem Aykut

İlayda Aydın

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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