İyilik 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak? İyilik 10. bölüm fragmanı çıktı mı?

Fox TV'nin sevilen dizisi İyilik bugün 9. bölüm ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler, İyilik 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik son bölümde neler oldu? İyilik 10. bölüm fragmanı çıktı mı? araştırması yapıyor. Peki, İyilik 10. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İyilik 10. bölüm fragmanı izle! Detaylar yazımızda...

İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. İyilik 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik son bölümde neler oldu? İyilik 10. bölüm fragmanı çıktı mı?

İYİLİK 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugünkü 9. bölümün ardından İyilik dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı.

İYİLİK 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

İYİLİK 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sırlar, yalanlar, planlar, tehditler, akılalmaz stratejiler…

Ölümcül bir satranç oyununun ortasındayız. Atlar sürülüyor, piyonlar harcanıyor, savaş borazanları gümbür gümbür çalıyor! Nehir susmuş, hiç kimseyle konuşmuyor. Neslihan kimden yardım isteyeceğini, ne yapacağını şaşırmış durumda…

Murat ise fabrikalarda çıkan grevleri bastırma bahanesiyle ortadan kaybolmuş, Damla'yla tekne turu yapıyor bu sırada. Damla tekne turundayken, Neslihan'dan kurtulmak için giriştiği tehlikeli bir oyunun start tuşuna basıyor uzaktan uzağa.

Bu sırada Koray'ın yardımıyla Nehir'in suskunluğunun sebebini öğrenen Neslihan, Damla'dan intikam almak için akılalmaz bir plan yapıyor. Bütün bunlardan habersiz Murat, Damla'nın ondan sakladığı büyük bir sırrı öğrenip deliye dönüyor.

Ve nihayetinde Neslihan'dan aldığı büyük bir darbeyle alt üst olan Damla, Şahika'yla büyük bir pazarlığa girişiyor.

Şah ve mat! Bir sonraki gün holdinge gelenleri büyük bir sürpriz bekliyor!

İYİLİK KONUSU NE?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK OYUNCULARI KİMLER?

Hatice Şendil : Neslihan Yücesoy Karacakaya

İsmail Demirci : Murat Karacakaya

Sera Kutlubey : Damla Erdenet

Perihan Savaş : Şahika Yücesoy

Özgür Çevik : Koray

Mina Akdin

Umut Kaplıca

Sefa Tantoğlu

Pelinsu Karayel

Elif Gizem Aykut

İlayda Aydın