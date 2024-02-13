İyi Yaşam Platformları, beslenme, egzersiz, stres yönetimi, ruh sağlığı, uyku düzeni gibi konularda rehberlik sağlayarak insanların daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olmayı amaçlarlar. Mindfulness ise, bilinçli farkındalık veya şuurlu farkındalık olarak da çevrilebilen bir kavramdır. Temel olarak, anın şimdiki anında bulunma durumunu ifade eder. İyi Yaşam Platformu ne demek? Mindfulness nedir?

MINDFULNESS NE DEMEK?

Mindfulness pratiği, dikkati bilinçli bir şekilde mevcut anın deneyimlerine odaklamayı ve bu deneyimleri eleştirel olmadan, kabul edici bir şekilde gözlemlemeyi içerir. Meditasyon ve diğer bilinçli farkındalık teknikleriyle uygulanabilir. Mindfulness'in amacı, zihni geçmişte veya gelecekteki kaygı ve streslerden uzaklaştırarak, mevcut anın tadını çıkarmaya odaklanmaktır. Bu, stresi azaltmaya, duygusal dengeyi artırmaya, odaklanmayı geliştirmeye ve genel yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olabilir.

ALLOFTHETHINGS.CO NEDİR?

Merhaba, Allofthethings ekibi olarak psikoloji, zihin sağlığı, cilt sağlığı ve sağlıklı yaşam üzerine iyi bir yaşam platformu oluşturduk. Bu platformda kendinize ait birçok şeyi bulabileceğinize inanıyoruz. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bu platform, kendi içsel yolculuğumuzun da başlangıcı.

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