İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan hakkındaki taciz iddialarına yanıt: O kızın genel başkanlıktan birisiyle ilişkisi vardı

Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkındaki taciz iddialarına yanıt verdi. Dikbayır, "5 sene önce partiden atılmış bir kız. Genel başkanlık katında birisiyle ilişkisi vardı. Yakalanıyorlar. Özel kalem Esma Beker bu işi kapatıyor. Kızı işten çıkartıyorlar ama bu kız benden dolayı çıktığını zannediyor. İsim verirsem Akşener çok mahcup olur. Yürekleri yetiyorsa 5 dakika delikanlı olup beni taciz maddesiyle ihraç etsinler." dedi.

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkındaki taciz iddialarını yalanladı. Dikbayır, "5 sene önce partiden atılmış bir kız. Genel başkanlık katında birisiyle ilişkisi vardı. Yakalanıyorlar. Özel kalem Esma Beker bu işi kapatıyor. Kızı işten çıkartıyorlar ama bu kız benden dolayı çıktığını zannediyor. İsim verirsem Akşener çok mahcup olur. Yürekleri yetiyorsa 5 dakika delikanlı olup beni taciz maddesiyle ihraç etsinler." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DE ÜMİT DİKBAYIR KRİZİ

İyi Parti'de sular durulmuyor. Genel Başkan Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği öne sürülen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır geçtiğimiz günlerde kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Dikbayır'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Dikbayır'ın partideki bir kadın çalışana cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü.

Ümit Dikbayır

"GENEL BAŞKANLIK KATINDA BİRİSİYLE İLİŞKİSİ VARDI"

tv100 canlı yayınına katılan Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları yalanladı. Dikbayır şunları söyledi: "5 sene önce partiden atılmış bir kız, neden atıldığını biliyorum. Bu kız genel başkanlık katında birisiyle ilişkisi vardı. İsmini söylemeyeceğim, ikisinin de ailesi var. Bu işleri öyle ortaya atmak kolay değil. Ben isim söylersem bu insanların yuvası yıkılır. Bu işler kolay değil. Ben o zaman bu ilişkiyi fark ettim. Bu herife dedim ki 'Bu ilişkiyi bitir, bu iş genel başkana zarar verir, yoksa genel başkana söylemek zorunda kalırım' dedim. Bu çocuk, ilişkiyi bitirecek ama doğal olarak kıza da söyledi. 'Ümit Dikbayır fark etti' derken, kendi şeyinde yakalanıyor.

"KIZ BENDEN DOLAYI İŞTEN ÇIKARILDIĞINI ZANNEDİYOR"

Sonra bu çocuk, özel kalem Esma Beker bu işi kapatıyor. Kızı işten çıkartıyorlar ama bu kız benden dolayı çıktığını zannediyor. Şimdi bir nefret var, birkaç yerde yazmış çizmiş. Ben de kendimden emin olduğum için yanıt vermedim. Şimdi bu kızdaki nefreti bildikleri için 5 sene sonra 'Biz sana yeniden iş vereceğiz' diyorlar. Eline muhtemelen üç beş kuruş para verecekler. Kızcağız da nasıl bir çaresizlik içindeyse 'Yaparım' diyor. Partiden de iki şahit, ortada hiçbir şey yok. Ben diyorum ki yukarıda Allah var. Benim bu kızla bir resmim, videom, konuşmam, HTS kayıtlarına girsinler bu kızla telefonum 1 dakika yan yana gelmiş mi? Alnım açık, yüzüm pak.

Meral Akşener

"YÜREKLERİ YETİYORSA 5 DAKİKA DELİKANLI OLUP TACİZ MADDESİYLE BENİ İHRAÇ ETSİNLER"

Beni sadece bundan disiplin kurulundan atamıyorlar, bu yüzden yanına birkaç şey daha ekliyorlar. Medyada partiyi yıpratıyorlar diye. Yürekleri yetiyorsa 5 dakika delikanlı olup tek maddeyle beni ihraç etsinler. Taciz davasının tek maddesiyle beni ihraç etsinler. Bu işe kim alet oluyorsa kim yalancı şahitlik yapıyorsa hepsiyle tek tek hukukun önünde hesaplaşacağım."

BANKA HESABI İDDİASI KRİZ ÇIKARTTI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu kendisinin ve oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini öne sürerek, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" demişti. İddiaların odağındaki isimlerden İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sözcü'ye verdiği röportajda "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi. Akşener'in imzasıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Dikbayır, daha önce aldığı istifa kararından vazgeçti.

KENDİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığına sunduğu dilekçeyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulundu. Dikbayır ayrıca avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, nüfuzu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından kendisi hakkında soruşturma yürütülmesini istedi. İki hafta önce partisinin Meclis Grubuna ve Genel Merkez Disiplin Kuruluna verdiği dilekçelere yanıt alamadığını, bu iddiaların üstünün örtülmesini istemediği için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Dikbayır, aynı doğrultuda dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığına başvurduğunu söyledi. Dikbayır, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini belirterek, süreci takip ettiğini dile getirdi.