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İyi parti yeni ittifak kuracak mı? İyi parti yeni ittifak yapacak mı, hangi partiler olacak?

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Yapılan görüşmelerin ardından İyi parti yeni ittifak kuracak mı? Merak edildi. 6'lı Masa'dan kalkan Akşener, İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve başdanışmanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Peki, İyi parti yeni ittifak kuracak mı? İyi parti yeni ittifak yapacak mı, hangi partiler olacak?

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Yapılan güncel açıklamalar ile birlikte birçok vatandaş tarafından İyi parti yeni ittifak kuracak mı?sorusu merak edilmekte. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmaylarıyla görüşmelerine devam ediyor. Akşener, İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve başdanışmanları ile genel merkez ek binasında bir araya geldi. Peki, İyi parti yeni ittifak kuracak mı? İyi parti yeni ittifak yapacak mı, hangi partiler olacak?

İYİ PARTİ YENİ İTTİFAK KURACAK MI?

Parti paydaşlarının fikir alışverişinde bulunduğu toplantı sonrası İYİ Parti Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Akalın, saatler süren toplantının ardından 3. yol vurgusu yaptı.

İyi parti yeni ittifak kuracak mı? İyi parti yeni ittifak yapacak mı, hangi partiler olacak?

Akalın paylaşımında, "Genel Başkanımızın başkanlığında fevkalade verimli bir değerlendirme toplantısı yaptık. Kuruluş mücadelemizin amacı olan Türkiye'yi müstakilen yönetme iddiamızın gereği olarak Türk siyasetinin 21 yıllık tıkanmışlığına son verecek bir '3. yol' açacak olmanın mutluluğu içerisindeyim." ifadelerini kullandı. Akalın'ın bu sözleri "İYİ Parti yeni bir ittifak kuracak" şeklinde yorumlandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Meral Akşener İYİ Parti Gündem Politika Güncel Haberler

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