İyi Parti üye sayısı 2023! İyi Parti'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?
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Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından İyi Parti'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, İyi Parti üye sayısı!
İyi Parti üye sayısı! Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından İyi Parti'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, İyi Parti üye sayısı haberimizde...
İYİ PARTİ ÜYE SAYISI
İyi Parti üye sayısı Ocak 2023 itibari ile 617 bin 513 kişidir.
Partilerin üye sayıları şu şekildedir:
Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230
Cumhuriyet Halk Partisi: 1.369.430
İyi Parti: 617.513
Milliyetçi Hareket Partisi: 464.092
Yeniden Refah Partisi: 269.391
Saadet Partisi: 265.738
Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454
Gelecek Partisi: 76.182
Türkiye Değişim Partisi: 50.051
Halkların Demokratik Partisi: 45.302
Zafer Partisi: 25.535
Memleket Partisi: 25.132
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Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023