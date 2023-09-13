İYİ Parti'nin seçimlere hangi strateji ile gireceği merak konusu oldu. İYİ Parti'nin ittifaktan ayrılıp ayrılmadığı da gündemdeki sorular arasında yer alıyor. Peki, İYİ Parti seçime kendi adaylarıyla mı girecek? İYİ Parti İttifaktan ayrıldı mı? İşte detaylar...

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Zorlu'nun düzenlediği basın toplantısının ardından İYİ Parti seçime nasıl girecek sorusu gündeme geldi. Partinin kendi adayları ile mi, yoksa bir ittifak içerisinde mi seçimlere katılacağı araştırılmaktadır. İYİ Parti ittifaktan ayrıldı mı merak konusu oldu. Peki, İYİ Parti seçime kendi adaylarıyla mı girecek? İYİ Parti İttifaktan ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

İYİ PARTİ SEÇİME KENDİ ADAYLARIYLA MI GİRECEK?

81 İLDE KENDİ ADAYLARINI ÇIKARACAKLAR

Parti binasında basın mensuplarına seslenen Zorlu, "31 Mart 2024'e yapılacak seçimlerde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının, her seçim çevresinde halkla görüşülerek aday adaylarımızın tespit edilmesine karar verildi ve parti başkanlık divanımız bu süreçte yetkilendirildi. Bu kararın yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediğimiz siyasete hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI"

"Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade şekilde aday tartışması meselesini ele alıyoruz." diyen Zorlu, "Birkaç arkadaşımızın farklı görüşleri oldu. Kararın oy çokluğuyla alındığını söyleyebiliriz. Kendi adaylarımızı belirleyerek toplumun karşısına çıktığımız kıskaç siyaseti son bulacaktır. GİK bizim nihai karar verme organımız, bu konularda genel başkanımız GİK'in görüşünü almadan asla hareket etmez." ifadelerini kullandı.