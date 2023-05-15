İYİ PARTİ SEÇİM SONUÇLARI: İYİ Parti kaç milletvekili çıkardı? İYİ Parti oy oranı nedir, hangi ilde kaç oy aldı?

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2023 İYİ PARTİ SEÇİM SONUÇLARI NEDİR?

Türkiye geneli%99,38 açılan sandık sayısına göre, İYİ Parti %9,75 oy oranı ile 44 milletvekili çıkarmıştır. 2023 Genel Seçim sonuçlarını Haberler.com Seçim 2023 sayfasından detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.

İYİ PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

İYİ Parti yüzde 9.79 ile 44 vekil çıkardı. Böylece Millet İttifakı yüzde 35.13 ile TBMM'de 213 vekil ile temsil edilecek. 2023 Genel Seçimleri hakkında detaylı bilgi için Haberler.com Seçim 2023 sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İYİ PARTİ HANGİ İLLERDE MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

İYİ Parti 2023 Genel Seçimlerinde yüzde 9.79 ile 44 vekil çıkardı.2023 Genel Seçimleri hakkında detaylı bilgi için Haberler.com Seçim 2023 sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İYİ PARTİ HANGİ İLDE KAÇ OY ALDI?

2023 Genel Seçimleri İYİ Parti il il kaç oy aldığı ve hangi ilde kaç milletvekili çıkardığını öğrenmek için Haberler.com Seçim 2023 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.