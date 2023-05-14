Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki İyi Parti oy oranı kaç? 2023 milletvekili seçim sonuçları İyi Parti oy oranı yüzde kaç? İyi Parti yüzde kaç oy oldu?

İyi Parti oy oranı kaç? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki İyi Parti oy oranı kaç? 2023 milletvekili seçim sonuçları İyi Parti oy oranı yüzde kaç? İyi Parti yüzde kaç oy oldu? Detaylar...

İYİ PARTİ OY ORANI KAÇ?

Anadolu Ajansı verilerine göre açılan sandık oranı yüzde 52, İyi Parti oy oranı ise yüzde 9,83'tür.

Saat 21:06 itibarıyla milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 45.28 oldu. Buna göre;