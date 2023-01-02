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İYİ Parti'nin kaç milletvekili var? İYİ Parti milletvekili sayısı!

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İYİ Parti'nin kaç milletvekili var? İYİ Parti milletvekili sayısı!

TBMM'de grubu bulunan partilerden İYİ Parti'nin vekil sayısı merak ediliyor. Peki, İYİ Parti'nin kaç milletvekili var? İYİ Parti milletvekili sayısı! İşte, İYİ Parti'nin meclisteki milletvekili sayısı!

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İyi Parti milletvekili sayısı! TBMM'de grubu bulunan partilerden İyi Parti'nin vekil sayısı merak ediliyor. Peki, İyi Parti'nin kaç milletvekili var? İYİ Parti milletvekili sayısı! İşte, İYİ Parti'nin meclisteki milletvekili sayısı haberimizde...

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ SAYISI

İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 37'dir. TBMM'de toplam 579 milletvekili bulunmaktadır.

Diğer partilerin milletvekili sayıları şu şekildedir:

  • Adalet ve Kalkınma Partisi: 286 milletvekili
  • Cumhuriyet Halk Partisi: 134 milletvekili
  • Halkların Demokratik Partisi: 56 milletvekili
  • Milliyetçi Hareket Partisi: 48 milletvekili
  • Türkiye İşçi Partisi: 4 milletvekili
  • Demokrat Parti: 2 milletvekili
  • Memleket Partisi: 2 milletvekili
  • Büyük Birlik Partisi: 1 milletvekili
  • Demokrasi ve Atılım Partisi: 1 milletvekili
  • Demokratik Bölgeler Partisi: 1 milletvekili
  • Saadet Partisi: 1 milletvekili
  • Yenilik Partisi: 1 milletvekili
  • Zafer Partisi: 1 milletvekili
  • Bağımsız Milletvekili: 4 milletvekili

İYİ Parti'nin kaç milletvekili var? İYİ Parti milletvekili sayısı!

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