İYİ Parti ne zaman kuruldu? İYİ Parti kuruluş tarihi ne?
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında İYİ Parti ne zaman kuruldu? İYİ Parti kuruluş tarihi ne soruları yer alıyor. Peki, İYİ Parti ne zaman kuruldu? İYİ Parti kuruluş tarihi ne? İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında İYİ Parti ne zaman kuruldu? İYİ Parti kuruluş tarihi ne sorularına yanıt aradı.
İYİ PARTİ NE ZAMAN KURULDU?
İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 36 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.