İYİ Parti ne zaman kuruldu? İYİ Parti kuruluş tarihi ne?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında İYİ Parti ne zaman kuruldu? İYİ Parti kuruluş tarihi ne soruları yer alıyor. Peki, İYİ Parti ne zaman kuruldu? İYİ Parti kuruluş tarihi ne? İşte detaylar...