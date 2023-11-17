İYİ Parti Milletvekili Türkkan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman gazeteciye verdiği cevap çok şıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı esnasında bir Alman gazeteciye verdiği cevap çok konuşuldu. "İsrail ordusunun Hamas'a karşı saldırısına neden 'soykırım' diyorsunuz?" sorusuna "İsrail binlerce Filistinliyi öldürdü mü, öldürdü. Hastaneleri yok etti mi, etti. İbadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun?" yanıtına ilişkin İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman gazeteciye verdiği cevap çok şıktı..." ifadelerini kullandı.

"CEVAP ÇOK ŞIKTI"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabı X'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman gazeteciye verdiği cevaba övgüde bulunarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman gazeteciye verdiği cevap çok şıktı..." paylaşımında bulundu.

ALMAN GAZETECİDEN KÜSTAH SORU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği öncesinde ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Alman bir gazetecinin "İsrail'e yönelik Hamas tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarının ardından açıklamalarınız sadece Almanya'da değil, NATO üyesi ülkeler arasında da rahatsızlık oluşturdu. İsrail'in varoluş hakkını kabul ediyor musunuz? İsrail'in 'faşist bir devlet olduğunu' söylediniz, hangi gerekçelendirmeniz var bunun için? İsrail ordusunun Hamas'a karşı saldırısına neden 'soykırım' diyorsunuz? Tüm NATO ittifakı tarafından terör örgütü olarak tanınan, yüzlerce insanı İsrail'de katleden bir örgütü nasıl bir 'kurtuluş örgütü' diye tanımlayabilirsiniz? Türk-Alman ilişkilerini, NATO içindeki işbirliğini tehlikeye atıyor musunuz? Türkiye, savunma sanayi için 40 Eurofighter talep ediyor. Almanya bunu kabul edecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

"BİR HRİSTİYAN OLARAK KİLİSELERİN VURULMASINDAN RAHATSIZ OLMUYOR MUSUN?"

"Öncelikle NATO'nun önde gelen ülkelerinden bir tanesi, ilk 5'in içerisinde yer alan bir ülkeyiz Türkiye olarak. Türkiye, NATO'da sıradan bir ülke değil. İlk 5'in içinde." diyen Erdoğan, "Şu anda NATO'nun içinde düşüncesi, kanaati kimin ne olursa olsun, Rusya-Ukrayna arasında herkes kimin yanında yer alıyor? Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Türkiye olarak biz, Ukrayna ile de görüşüyoruz, Rusya ile de görüşüyoruz. Aralarında herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Ama 33 milyon ton tahıl koridorundan bütün o tahılı Avrupa'ya, Afrika'ya götüren biz olduk. Şu anda da yine diyorsunuz ki 'yüzlerce', bak ben sana yüzlerce demiyorum, binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü, öldürdü. Hastaneleri yok etti mi, etti. İbadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz? Bunlara karşı da bir tavır koyun. Bizim için bu noktada bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir. Antisemitizme karşı da bir mücadele verildiyse, bu mücadeleyi dünyada ilk veren lider ben oldum. Ve şu anda da bakın Almanya 'İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden' bahsediyor." ifadelerini kullandı.

"BİZİ BUNUNLA TEHDİT ETMEYİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eurofighter savaş uçaklarına ilişkin ise "Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. Şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak, bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular sorun ki bu sorular vicdani olsun, insani olsun, cevaplarını da biz size o şekilde verelim." ifadelerini kullandı.