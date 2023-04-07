İYİ Parti milletvekili adayları belli oldu mu? İYİ Parti milletvekilleri ne zaman belli olacak?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 38 gün kala partiler aday listelerini duyurmaya başladı.14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili kesin aday listesini ilk açıklayan Cumhur İttifakı ortağı MHP oldu. Vatandaşlar ise arama motorlarında İYİ Parti milletvekili adayları belli oldu mu? İYİ Parti milletvekilleri ne zaman belli olacak? sorularını araştırıyor.