İYİ Parti milletvekili adayları belli oldu mu? İYİ Parti milletvekilleri ne zaman belli olacak?
Gündem Haberleri
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 38 gün kala partiler aday listelerini duyurmaya başladı.14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili kesin aday listesini ilk açıklayan Cumhur İttifakı ortağı MHP oldu. Vatandaşlar ise arama motorlarında İYİ Parti milletvekili adayları belli oldu mu? İYİ Parti milletvekilleri ne zaman belli olacak? sorularını araştırıyor.
Cumhur İttifakı ortaklarından MHP, milletvekili aday listesini ilan etti. Genel Başkan Devlet Bahçeli Osmaniye'den 1. sıradan aday gösterildi. Liste bugün YSK'ya teslim edilecek. MHP'nin milletvekili adaylarını duyurmasının ardından ise İyi Parti'nin milletvekili adayları merak edildi. Peki, İYİ Parti milletvekili adayları belli oldu mu? İYİ Parti milletvekilleri ne zaman belli olacak?
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU MU?
İyi Parti henüz milletvekili adayları listesini paylaşmadı. 2023 seçim takviminde yer alan bilgilere göre milletvekili adayları 19 Nisan günü Resmi Gazete'de yayımlanacak.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduğunu açıkladı. Kesin aday listesi Resmi Gazete'de de yayımlandı.