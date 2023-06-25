Seçim döneminde 6'lı Masa'yı deviren Meral Akşener çok konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisi sonrası 6'lı Masa'da çatlaklar meydana gelirken Akşener dikkat çeken ifadeler kullandı. Peki, İYİ Parti Meral Akşener Son Dakika! Akşener kime ne dedi? Meral Akşener'in bugünkü konuşması! İYİ Parti 6'lı Masa'dan ayrıldı mı?

MERAL AKŞENER KİME NE DEDİ?

Genel Başkan Meral Akşener geçerli 1127 oyun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultay'da delegeler, partinin en yetkili kurulu olan Genel İdari Kurulu(GİK) üyelikleri ile Merkez Disiplin Kurulu üyelerini de belirlemek için sandık başına gidecek. Akşener'in hazırladığı blok listede eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz gibi isimler yer aldı.

MERAL AKŞENER'İN BUGÜNKÜ KONUŞMASI!

Meral Akşener, CHP'den seçime katılabilmek için istenilen 15 vekile de değindi, "Biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Savaşmalıydık, bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik, girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık! 15 vekil istedik, Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Biz, psikolojik olarak kendimizi çok kötü hissettik. Ben kendimi çok aşağılanmış hissettim. Çok çaresiz hissettim. 15 milletvekili almak bize kuyruk siyasetine mal oldu!" dedi

İYİ PARTİ 6'LI MASADAN AYRILDI MI?

Meral Akşener, 6'lı Masa'ya HDP üzerinden mesaj gönderdi, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." dedi.

Akşener, kurultayda tek başına aday oldu ve yeniden Genel Başkan seçildi.

ROTAMIZ NET, PUSULAMIZ MİLLET

Twitter hesabından paylaşım yapan Akşener şu notu düştü: "Dün olduğu gibi bugün de; Kalplerimizde cesaret, davamız hürriyet! Rotamız net, pusulamız millet"