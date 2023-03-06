İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermeyerek cuma günü 6'lı Masa'dan ayrılması sonrasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olarak isimlerini önerdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, adayın açıklanacağı son toplantısı öncesinde bir Akşener ile bir araya gelecek. Peki, İYİ Parti masaya dönecek mi? İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği açıklanmıştı. Ancak bugün Ankara kulislerinde boba etkisi yaratan bir gelime meydana geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti lideri MeralAkşener ile bugün bir araya gelecek. Peki, İYİ Parti masaya dönecek mi? İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Millet ittifakı adayını ne zaman açıklayacak? Detaylar haberimizde...

İYİ PARTİ MASAYA DÖNECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın masadan ayrılan İYİ Parti lider Meral Akşener ile görüşecekleri ve Akşener'in masaya yeniden davet edecekleri öğrenirken Akşener'in de bu talebe olumlu yanıt verdiği edinilen bilgiler arasında. Akşener İmamoğlu ve Yavaş görüşmelerinin ardından partisininkurmaylarıyla konuyu yeniden görüşecek. Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki Büyükşehir Belediye Başkanının, Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaştığı öğrenildi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak isimlerinin açıklanabileceği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi.

MİLLET İTİFAKI ADAYINI NEZAMAN AÇIKLAYACAK?

Millet İttifakı bugün cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Saat 15.00'de yapılacak. Toplantının ardından saat 17.00 de Millet ittifakı tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması bekleniyor.