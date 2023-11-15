İYİ Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Ramazan Uğural kimdir? Ramazan Uğural kim, kaç yaşında, nereli?

İYİ Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Ramazan Uğural kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında 3 ilçe başkan adayını açıkladı. Buna göre; Arnavutköy'de İsmail Yaşar, Maltepe'de Ramazan Uğural, Güngören'de ise Pelin Sellitepe Turan aday gösterilecek. Peki, İYİ Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Ramazan Uğural kimdir?

İyi Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Ramazan Uğural kimdir, kaç yaşında, nereli? İyi Parti'nin İstanbul'un Maltepe ilçesinde aday gösterdiği Ramazan Uğural'ın kim olduğu merak ediliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında 3 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı.

İYİ PARTİ MALTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

İyi Parti'nin Maltepe ilçesinde adayı Ramazan Uğural oldu. İyi Parti 28. dönem İstanbul 1.bölge 27. sıra milletvekili adayıdır.

Rusya, Orta Asya ve Ukrayna'da yaptığı başarılı yatırımlarla tanınan ve İYİ Parti İstanbul 1. Bölgeden milletvekili adayı olan işadamı Ramazan Uğural, 1969 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde doğan ve dar gelirli bir ailenin beşinci çocuğudur.

İYİ PARTİ 7 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, konuşmasına başlamadan önce İstanbul'daki 3 ilçe başkan adayını açıkladı. Buna göre, Arnavutköy'de İsmail Yaşar, Maltepe'de Ramazan Uğural, Güngören'de ise Pelin Sellitepe Turan aday gösterilecek.

Diğer açıklanan adaylar ise şu isimler oldu:

Kocaeli Gebze: Sadık Güvenç

Kocaeli Karamürsel: Mehmet Baş

Erzurum Yakutiye: Fatih Güney

Isparta Şarkikaraağaç: Cemil Çiçek