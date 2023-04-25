İYİ Parti Malatya milletvekili adayları kimlerdir 2023? İYİ Parti kesinleşmiş güncel aday listesi açıklandı mı, listede kimler var, kaç kişi?

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte partiler illere göre milletvekili adaylarının listesini çıkarttı. Bu kapsamda Malatya İYİ Parti milletvekili adayları kimlerdir merak edildi. Peki, İYİ Parti Malatya milletvekili adayları kimlerdir 2023? İYİ Parti kesinleşmiş güncel aday listesi açıklandı mı, listede kimler var, kaç kişi? İYİ Parti 28. dönem Malatya milletvekili adaylığı listesinde hangi isimler bulunuyor? İşte detaylar...