İYİ Parti Malatya milletvekili adayları kimlerdir 2023? İYİ Parti kesinleşmiş güncel aday listesi açıklandı mı, listede kimler var, kaç kişi?
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2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte partiler illere göre milletvekili adaylarının listesini çıkarttı. Bu kapsamda Malatya İYİ Parti milletvekili adayları kimlerdir merak edildi. Peki, İYİ Parti Malatya milletvekili adayları kimlerdir 2023? İYİ Parti kesinleşmiş güncel aday listesi açıklandı mı, listede kimler var, kaç kişi? İYİ Parti 28. dönem Malatya milletvekili adaylığı listesinde hangi isimler bulunuyor? İşte detaylar...
İyi Parti'nin Malatya milletvekili aday listesi açıklandı. Peki, İYİ Parti Malatya milletvekili adayları kimlerdir 2023? İYİ Parti kesinleşmiş güncel aday listesi açıklandı mı, listede kimler var? Ayrıntılar haberimizde...
İYİ PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLERDİR 2023?
İyi Parti Malatya milletvekili adaylığı listesinde ilk sırada İş adamı Şeyhmus Göçmez bulunuyor. Listenin 2. sırasında müfettiş Atilla Şahin, 3. sırasında akademisyen Elif Apohan, 4. sırasında mimar Selçuk Han, 5. sırasında bilim insanı Metin Kapıdere ve 6. sırasında ise avukat Menije Nur Özcan bulunmaktadır.
İYİ Parti Malatya milletvekili adayları isimleri şöyle:
- Şeyhmus Göçmez
- Atilla Şahin
- Elif Apohan
- Selçuk Han
- Metin Kapıdere
- Menije Nur Özcan
İYİ PARTİ NE ZAMAN KURULDU?
İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 36 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.