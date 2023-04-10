İYİ Parti Kırklareli Milletvekili Adayları kimler? İYİ Parti Kırklareli Milletvekili Adayları belli oldu mu? İYİ Parti Kırklareli adayları!

2023 seçimlerine kısa zaman kalmasıyla beraber vatandaşlar partilerin milletvekili aday listelerini araştırıyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim ettiler. Peki, İYİ Parti Kırklareli Milletvekili Adayları kimler? İYİ Parti Kırklareli Milletvekili Adayları belli oldu mu? İşte İYİ Parti 2023 Milletvekili Kırklareli Adayları!

14 Mayıs seçimleri ülkenin gündeminde yer alırken en sık araştırılanlar arasında partilerin YSK'ya sunduğu milletvekili aday listesi oldu. İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini YSK'ya teslim etti. Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana'dan, Ahmet Eşref Fakıbaba Ankara'dan milletvekili adayı oldu. Öte yandan İYİ Parti 9 ilde aday çıkarmadı. Arama motorlarında ise İYİ Parti Kırklareli Milletvekili Adayları kimler? İYİ Parti Kırklareli Milletvekili Adayları belli oldu mu? araması yapılıyor. İşte İYİ Parti 2023 Milletvekili Kırklareli Adayları!

İYİ PARTİ KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini YSK'ya teslim etti. Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana'dan, Ahmet Eşref Fakıbaba Ankara'dan milletvekili adayı oldu. Öte yandan İYİ Parti 9 ilde aday çıkarmadı.

İşte İyi Parti Kırklareli milletvekili aday listesi;