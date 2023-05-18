İYİ Parti kaç millet vekili çıkardı? İYİ Parti milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem İYİ Parti milletvekilleri kim? İsimleri ile milletvekili listesi!
Gündem Haberleri
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından AK parti kaç millet vekili çıkardı? Ve AK parti milletvekilleri kim? Soruları gündeme geldi. Milletvekili seçiminin gerçekleştirilmesi ile birlikte mecliste yer alacak olan isimler netlik kazandı. Peki, İYİ Parti kaç millet vekili çıkardı? İYİ Parti milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem İYİ Parti milletvekilleri kim? İsimleri ile milletvekili listesi!
14 Mayıs Pazar saat 17.00 itibarıyla sona eren Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile birlikte Milletvekili seçim sonuçlarındaki son durum, AK parti milletvekili sayısı ve AK parti milletvekilleri kim? Soruları merak edildi. Mecliste yer alacak isimler, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, İYİ Parti kaç millet vekili çıkardı? İYİ Parti milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem İYİ Parti milletvekilleri kim? İsimleri ile milletvekili listesi!
İYİ PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
Açıklanan son verilere göre 2023 seçimlerinde İYİ parti toplamda 44 milletvekili çıkartmıştır. Ayrıca 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'ndan toplamda 212 milletvekili seçilmiştir. Aşağıda yer almakta olan grafikte, mecliste yer alacak olan milletvekili dağılımını görmektesiniz. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin tüm detaylara aşağıda yer almakta olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarından ulaşabilirsiniz.
28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI
28. DÖNEM İYİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ KİM?
AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ - Adana
BİLAL BİLİCİ - Adana
HAKAN ŞEREF OLGUN - Afyonkarahisar
UĞUR POYRAZ - Antalya
AYKUT KAYA - Antalya
ÖMER KARAKAŞ - Aydın
TURHAN ÇÖMEZ - Balıkesir
RIDVAN UZ - Çanakkale
YASİN ÖZTÜRK - Denizli
MEHMET AKALIN - Edirne
İDRİS NEBİ HATİPOĞLU - Eskişehir
MEHMET MUSTAFA GÜRBAN - Gaziantep
ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN-Hatay
AYLİN CESUR - Isparta
BURHANETTİN KOCAMAZ - Mersin
DURSUN ATAŞ - Kayseri
LÜTFÜ TÜRKKAN - Kocaeli
ÜNAL KARAMAN - Konya
ŞENOL SUNAT - Manisa
METİN ERGUN - Muğla
ÜMİT DİKBAYIR - Sakarya
ERHAN USTA - Samsun
SELCAN HAMŞIOĞLU - Tekirdağ
YAVUZ AYDIN - Trabzon
LÜTFULLAH KAYALAR - Yozgat
TURAN YALDIR - Aksaray
YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU - Bursa
HASAN TOKTAŞ - Bursa
NİMET ÖZDEMİR - İstanbul
BURAK AKBURAK - İstanbul
MUSTAFA CİHAN PAÇACI - İstanbul
MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU - İstanbul
MEHMET SELİM ENSARİOĞLU - İstanbul
ERSİN BEYAZ - İstanbul
SEYİTHAN İZSİZ - İstanbul
AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU - İstanbul
DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU - İzmir
ÜMİT ÖZLALE - İzmir
HÜSMEN KIRKPINAR - İzmir
KORAY AYDIN - Ankara
AHMET EŞREF FAKIBABA - Ankara
ADNAN BEKER - Ankara
YÜKSEL ARSLAN - Ankara
KÜRŞAD ZORLU - Ankara
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023