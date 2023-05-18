28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından AK parti kaç millet vekili çıkardı? Ve AK parti milletvekilleri kim? Soruları gündeme geldi. Milletvekili seçiminin gerçekleştirilmesi ile birlikte mecliste yer alacak olan isimler netlik kazandı. Peki, İYİ Parti kaç millet vekili çıkardı? İYİ Parti milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem İYİ Parti milletvekilleri kim? İsimleri ile milletvekili listesi!

14 Mayıs Pazar saat 17.00 itibarıyla sona eren Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile birlikte Milletvekili seçim sonuçlarındaki son durum, AK parti milletvekili sayısı ve AK parti milletvekilleri kim? Soruları merak edildi. Mecliste yer alacak isimler, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, İYİ Parti kaç millet vekili çıkardı? İYİ Parti milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem İYİ Parti milletvekilleri kim? İsimleri ile milletvekili listesi!

İYİ PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

Açıklanan son verilere göre 2023 seçimlerinde İYİ parti toplamda 44 milletvekili çıkartmıştır. Ayrıca 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'ndan toplamda 212 milletvekili seçilmiştir. Aşağıda yer almakta olan grafikte, mecliste yer alacak olan milletvekili dağılımını görmektesiniz. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin tüm detaylara aşağıda yer almakta olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarından ulaşabilirsiniz.

28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI

28. DÖNEM İYİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ KİM?

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ - Adana

BİLAL BİLİCİ - Adana

HAKAN ŞEREF OLGUN - Afyonkarahisar

UĞUR POYRAZ - Antalya

AYKUT KAYA - Antalya

ÖMER KARAKAŞ - Aydın

TURHAN ÇÖMEZ - Balıkesir

RIDVAN UZ - Çanakkale

YASİN ÖZTÜRK - Denizli

MEHMET AKALIN - Edirne

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU - Eskişehir

MEHMET MUSTAFA GÜRBAN - Gaziantep

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN-Hatay

AYLİN CESUR - Isparta

BURHANETTİN KOCAMAZ - Mersin

DURSUN ATAŞ - Kayseri

LÜTFÜ TÜRKKAN - Kocaeli

ÜNAL KARAMAN - Konya

ŞENOL SUNAT - Manisa

METİN ERGUN - Muğla

ÜMİT DİKBAYIR - Sakarya

ERHAN USTA - Samsun

SELCAN HAMŞIOĞLU - Tekirdağ

YAVUZ AYDIN - Trabzon

LÜTFULLAH KAYALAR - Yozgat

TURAN YALDIR - Aksaray

YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU - Bursa

HASAN TOKTAŞ - Bursa

NİMET ÖZDEMİR - İstanbul

BURAK AKBURAK - İstanbul

MUSTAFA CİHAN PAÇACI - İstanbul

MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU - İstanbul

MEHMET SELİM ENSARİOĞLU - İstanbul

ERSİN BEYAZ - İstanbul

SEYİTHAN İZSİZ - İstanbul

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU - İstanbul

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU - İzmir

ÜMİT ÖZLALE - İzmir

HÜSMEN KIRKPINAR - İzmir

KORAY AYDIN - Ankara

AHMET EŞREF FAKIBABA - Ankara

ADNAN BEKER - Ankara

YÜKSEL ARSLAN - Ankara

KÜRŞAD ZORLU - Ankara