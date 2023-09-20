İYİ Parti seçimlere ittifaksız gireceklerini açıklarken büyükşehirlerin başkan adaylarının kim olacağı merak konusuydu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını resmen ilan etti. Peki, İYİ Parti İzmir büyükşehir adayı kim oldu? Meral Akşener İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayını açıkladı mı? İşte detaylar…

Son dönemlerde yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren ve seçimlere tek başına gireceklerini ilan eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayını açıkladı. Peki, İYİ Parti İzmir büyükşehir adayı kim oldu? Meral Akşener İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayını açıkladı mı? İşte detaylar…

İYİ PARTİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR ADAYI KİM OLDU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir takım ziyaretler için İzmir'e geldi. Partisinin İzmir İl Başkanlığına geçen Akşener, burada çok sayıda partili tarafından karşılandı. Akşener açıklamasında "Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZLALE, AKŞENER'LE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Özlale'nin ise bugün sosyal medya hesabında Akşener ile bir fotoğraf paylaştığı görüldü. İYİ Partili vekil tweet'ine "20 Eylül 2020. Tam 3 yıl önce bugün. İlk günkü amaçla, ilk günkü inançla..." ifadelerini yazdı.

Öte yandan, Akşener, dün yaptığı açıklamada "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028'de de kendi başımıza gireceğiz" demişti. Öte yandan İYİ Parti'nin GİK toplantısından çıkan karar da ittifak yapılmayacağı yönündeydi.