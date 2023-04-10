İYİ Parti İstanbul 3.bölge Milletvekili Adayları kimler? İYİ Parti Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları!
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2023 seçimlerine kısa zaman kalmasıyla beraber vatandaşlar partilerin milletvekili aday listelerini araştırıyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim ettiler. Peki, İYİ Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? İYİ Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları belli oldu mu? İşte İYİ Parti 2023 Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları!
14 Mayıs seçimleri ülkenin gündeminde yer alırken en sık araştırılanlar arasında partilerin YSK'ya sunduğu milletvekili aday listesi oldu. İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini YSK'ya teslim etti. Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana'dan, Ahmet Eşref Fakıbaba Ankara'dan milletvekili adayı oldu. Öte yandan İYİ Parti 9 ilde aday çıkarmadı. Arama motorlarında ise İYİ Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? İYİ Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları belli oldu mu? araması yapılıyor. İşte İYİ Parti 2023 Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları!
İYİ PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?
İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini YSK'ya teslim etti. Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana'dan, Ahmet Eşref Fakıbaba Ankara'dan milletvekili adayı oldu. Öte yandan İYİ Parti 9 ilde aday çıkarmadı.
İşte İyi Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili aday listesi;
- ERSİN BEYAZ
- SEYİTHAN İZSİZ
- AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
- ŞÜKRÜ KULEYİN
- CELAL KARAPINAR
- HAMZA YURTSEVER
- ALİ KIDIK
- MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
- METİN BOZKURT
- FEVZİ FATİH OĞUZ
- ETHEM BAYKAL
- ÜLKÜ AYAYDIN
- DOĞAN AVCI
- ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU
- AYHAN BÖLÜKBAŞI
- METE KOCA
- SURURİ KARABAL
- NAZMİYE İZGİN
- SEVİNÇ GÜMÜŞ
- MEHMET ALİ UYKUR
- ZEKİ BULGAN
- ARZU ÖNŞEN
- ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY
- HÜRANA GÜNGÖR
- MELİHA APAYDIN
- ARZU ŞİMŞEK
- BUSE ALBAYRAK
- MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ
- ATAKAN ÖZKAN
- HASAN KAYA
- ŞEREF TAMTÜRK
- ASİYE KÜÇÜKYILMAZ
- BURAK USTALI
- KÜRŞAT ÖZER
- SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
- FİLİZ ÇELİK