Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi Memleket Partisi İYİ Parti ittifak yapacak yorumlarına neden oldu. Peki, İYİ Parti ile Memleket Partisi ittifak mı yapacak? Yerel seçimlerde Memleket Partisi-İYİ Parti ittifakı mı olacak?

İyi Parti ile Memleket Partisi ittifak mı yapacak? Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi Memleket Partisi İYİ Parti ittifak yapacak yorumlarına neden oldu. Peki, İYİ Parti ile Memleket Partisi ittifak mı yapacak? Yerel seçimlerde Memleket Partisi-İYİ Parti ittifakı mı olacak? Detaylar...

İYİ PARTİ MEMLEKET PARTİSİ İTTİFAK MI YAPACAK?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İki liderin basına kapalı toplantısı, 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE BİR ARAYA GELDİLER

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İnce'yi İYİ Parti Genel Merkezi önünde Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karşıladı.

1 SAAT SÜRDÜ

İki liderin basına kapalı toplantısı, 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

"GELİN İTTİFAK KURALIM" DEMİŞTİ

Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine ittifak kurulması çağrısı yapmıştı. İnce, şunları söylemişti: "Gelin ittifak kuralım. Bir genel başkanın herkese milletvekilliği dağıttığı değil, üyelerin söz sahibi olduğu bir ittifak kuralım. Tüzükle yapalım bunu. Bunu yaparsak 400 bin dolara vatandaşlık sattırmayız. Otoriterleşen tek adam rejminden kurtulmanın yolu önce partilerde demokrasidir.

"GELİN GENEL BAŞKANLARIN DİKTATÖR OLMADIĞI BİR İTTİFAK KURALIM"

CHP, İYİ Parti, Millet İttifakı ve dışarıda kalanlara, Zafer Partisi'ne sesleniyorum. Gelin üyelerin söz sahibi olduğu, genel başkanların diktatör olmadığı bir ittifak kuralım. Gelin Türkiye'nin önünü açalım."